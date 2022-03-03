/682875/بسبب-سوء-حالة-الطقس-توقف-حركة-الصيد-في-كفر-الشيخ

تسببت الرياح الشديدة وانخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس في توقف حركة الصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

دوت الخليج

غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كانت قد تلقت إشارة من ميناء البرلس تشير الى توقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

المحافظ يناشد الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم

وناشد المحافظ جمال نور الدين، من جانبه الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما شدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.

هيئة الأرصاد: عن استمرار أجواء شتوية معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة

ياتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار أجواء شتوية معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية. آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.