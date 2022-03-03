البحوث الإسلامية يوضح حكم استخدام الرحم الاصطناعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام لا يمانع فى التطور العلمى، كما أنه لا يمنع أيضًا أن يكون هناك مكتشفات علمية تؤدى إلى حفظ الحياة وتحقيق السعادة للناس فى الدنيا والآخرة.





وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "cbc"، تعليقًا على ابتكار الصينيين لرحم صناعى، أن النظر إلى هذه المسألة من الناحية الشرعية، وهو الرحم الصناعى، يقتضى العديد من الأمور منها أن يكون هذا العمل العلمى قد اكتملت صورته بحيث يمكن للإنسان القول إنه حلال أو حرام، وذلك حتى لا نصل إلى إنتاج إنسان مشوه أو فاقد العلاقة لأصوله.

ولفت إلى أن الكتاب المنظور يوائم تمامًا مع الكتاب المفطور ومع السنة ومع القرآن الكريم وكذلك مع الأدلة الشرعية التى تنظم تصرفات الناس ومنها العلم بآيات الله تعالى الكونية، ولا يقل أهمية عن العلم بالفقه والعقيدة وبالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة.

وشدد على ضرورة التأكد من نجاح التجربة قبل التصريح بالرأى الشرعى فيها، وذلك لأن الطفل الذى سيتكون فى الرحم الصناعى لن يكون كنظيره الذى يتكون فى بطن امه فى الحالات الطبيعية.

وبرنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.