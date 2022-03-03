جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام عبدالخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول مشاركة طلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة فى المُلتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا، تحت عنوان "تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة"، والذى أقيم يومى 26 و27 فبراير 2022، تحت رعاية وزارة الدفاع، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

وأفاد التقرير بتعرف الطلاب خلال المُلتقى على أحدث التكنولوجيات البازغة فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وكيفية تصنيعها وتصميمها، فضلًا عن معايير اختيار المواد والأجهزة واختبارها، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الحالى والمستقبلى لتعليم الأطراف الصناعية وتقويم العظام، من خلال عدد من المحاضرات المُتميزة للباحثين والخبراء الأجانب والمصريين.

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خصوصا وأن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أهمية حضور الطلاب للمؤتمرات والمُلتقيات العلمية، فهى استثمار للعقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابى الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل، فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقى بالمستوى التعليمى وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.