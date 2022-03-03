عاجل- عاصفة ترابية تضرب أسيوط وتحجب الرؤية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال عصام سعد، محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبا لموجة طقس سىء تضرب بعض محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة ووجودة نشاط للرياح على بعض المناطق وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى حالة انعقاد متسمر برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيرا إلى جاهزية كل القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلى كل الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيىء.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور واتخاذ كل الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخصوصا قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء.