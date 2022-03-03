«الضرائب»: جولات تفقدية للمأموريات للوقوف على جودة الخدمات

جدة - نرمين السيد - صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الجولات الميدانية مستمرة وفقًا لتوجيهات وزير المالية لتفقد المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، للتعرف على المشكلات التى تتم مواجهتها وإيجاد حلول لها، لافتًا إلى اهتمام المصلحة من خلال هذه الجولات بالوقوف على مدى جودة خدمات التوعية والدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية خلال موسم الإقرارات الضريبية ومدى رضا الممولين عنها، بالإضافة إلى تكوين رؤى واقعية عن مقرات ووحدات المصلحة تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية للدمج بين مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة.



وفى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تتم من خلال قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية تفقد الدكتور السيد صقر، رئيس القطاع والفريق المرافق له، المناطق الضريبية والمأموريات ومراكز التدريب ووحدات المصلحة المختلفة.

واستمع "صقر" إلى المشاكل والعقبات التى تواجه المأموريات حيث تم عرض المشكلات الملحة التى تحتاج إلى قرارات فورية، وحلول سريعة وتتعلق بمقرات مأموريتى تلا والشهداء، حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات سريعة وفورية لحل هذه المشكله وتوفير أماكن بديله لهم مناسبة للعاملين وتليق بممولى المصلحة، موضحًا أنه سيتم الانتقال اليها مع أول ابريل القادم وبعد نهاية موسم الاقرارات للأشخاص الطبيعيين.

وأكد "صقر" أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، والذي يقوم بدور فعال من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي ، وذلك على رقم 16395.

واختتمت الزيارة بلقاء آخر مع العاملين بالمصلحة فى نادى التجارة بشبين الكوم تم خلاله التأكيد على أهمية حصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، والاستعداد الجيد لتقديم المساعده والدعم الفنى للممولين خلال موسم الاقرارات الضريبية، وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل الضريبي، وضرورة استعداد كل وحدات المصلحه للدمج الذى بدأ وسوف يستمر ليشمل كافة وحدات المصلحه تدريجيًا.

وأوضح أن رابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

ورابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt

وأشار إلى أنه يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي

[email protected]