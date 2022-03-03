«الشباب» تواصل تنفيذ برنامج دعم المبادرات «نحو الجمهورية الجديدة» (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، تنفيذ فعاليات معسكر "نحو الجمهورية الجديدة" لدعم المبادرات المجتمعية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز خدمات التنمية تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لعام 2022 عام المجتمع المدنى وفى إطار تنفيذ برنامج دورنا Y-LEAD.





وتضمنت الفعاليات، عرض مقترحات المشاركين ومبادراتهم بعد التدريبات التى حصلوا عليها خلال فعاليات المعسكر.

ويشارك فى المعسكر ممثلين لمحافظات (مرسى مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، جنوب سيناء والبحر الأحمر). ويهدف البرنامج لدعم المبادرات الشبابية فى إطار توجهات الدولة المصرية ودمج الشباب أصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة فى بناء الجمهورية الجديدة.

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