«معلومات الوزراء»: تطبيق «IDSC» يستحوذ على ثقة أكثر من 185 ألف مستخدم

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطبيقا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، لتتويج جهود المركز فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات مع الأخذ فى الاعتبار التطور اليومى للحياة فى مختلف مجالاتها





وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى بيان له اليوم أنه عقب مرور عام على إطلاق هذا التطبيق، فقد حاز على ثقة ما يفوق الـ185 ألف مستخدم فى السنة الأولى لإطلاقه عبر متجرى جوجل بلاى (Google play) وآب ستور (App store)، وكذلك تراوح تقييمه بين الـ4.3 و4.5 نقطة.

وأشار إلى أن تطبيق (IDSC) يعد منصة هامة من منصات التواصل مع الجمهور يتيح من خلالها؛ البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، من خلال محتوى التطبيق الذى يقدم سلاسل زمنية لبيانات المؤشرات المحلية والعالمية فضلا عن أسعار السلع محليا وعالميا وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة، مستعرضا أبرز المؤشرات حول الأسعار العالمية للنفط والعديد من السلع الأخرى والتى يتم رصدها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تحدث يوميا و/ أو أسبوعيا من واقع بيانات البورصات العالمية للسلع.

وبين أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتى يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ20 بيان، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ100 عنصر بيان التى تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلى الإجمالى، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، كما يستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ10 سنوات.

ولفت إلى أن التطبيق يقدم أيضا الأسعار المحلية لما يفوق الـ 50 سلعة يتم رصدها وتحديثها يوميا و/ أو أسبوعيا، كما يستعرض التطبيق وضع مصر فى المؤشرات الدولية ليغطى فى نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشر دولى يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها، ويتم التطرق أيضا للتغير فى المؤشرات الفرعية لها.

ونوه المركز بأن التطبيق يقدم متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأى والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، متضمنا تحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، كما يقدم رصدا لأهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة، وأيضا يقدم التطبيق رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية واهتمامات الرأى العام المصرى من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية.

وأظهر أن متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التى يتم نشرها أسبوعيا يبلغ أكثر من 400 مقال وخبر محلى وعالمى، وقد تم نشر ما يفوق الـ20 آلف مقال منذ تدشين التطبيق، كما قدم التطبيق منذ اطلاقه متابعة حية لعدد من الموضوعات الهامة ومنها على سبيل المثال جنوح سفيه إيفرجين فى قناة السويس وتعطيلها المجرى الملاحى، الانتخابات الأمريكية الأخيرة منذ بدء الاقتراع وحتى إعلان النتيجة النهائية، أحداث حى الشيخ جراح، إلخ.

ونوه بأنه التطبيق الجديد يتيح أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكرى المتنوع سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التى تقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليا ما يفوق الألفى إصدارة.

وأظهر أن قسم الوسائط المتعددة يبث من خلاله المركز إنتاجه الفكرى فى شكل أكثر سلاسة وبساطة وجاذبية عبر الإنفوجرافيك، الفيديوجراف، والبودكاست.

كما استحدث التطبيق قسم خاص لكوفيد يعرض من خلاله تحديث يومى لمؤشرات الإصابة، التعافى، والوفيات، فضلا عن الإصدارات الخاصة التى استحدثها المركز لرصد انتشار الفيروس محليا وعالميا، وكذا المستجدات العالمية فى التعامل مع الفيروس، والمقترحات الخاصة بإعادة فتح الاقتصاد فى أعقاب الجائحة.