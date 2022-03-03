التعليم العالي: طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في الملتقى الدولي السنوي لطلاب...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول مشاركة طلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة في المُلتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا، تحت عنوان "تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة"، والذي أقيم يومي ٢٦ و٢٧ فبراير ٢٠٢٢، تحت رعاية وزارة الدفاع، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الإلكترونيات، بحضور د. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك عبر الشاشات التفاعلية بالجامعة.

أفاد التقرير بتعرف الطلاب خلال المُلتقى على أحدث التكنولوجيات البازغة في مجال الأطراف الصناعية والاجهزة التقويمية، وكيفية تصنيعها وتصميمها، فضلًا عن معايير اختيار المواد والأجهزة واختبارها، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الحالي والمستقبلي لتعليم الأطراف الصناعية وتقويم العظام، من خلال عدد من المحاضرات المُتميزة للباحثين والخبراء الأجانب والمصريين.

ومن جانبه، أكد د. هشام عبدالخالق على أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خاصة وأن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أهمية حضور الطلاب للمؤتمرات والمُلتقيات العلمية، فهي استثمار للعقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابي الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.