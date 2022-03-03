السفيرة المصرية لدى السنغال تُقيم حفل استقبال على شرف بعثة المنتخب المصري...

أقامت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال، حفل استقبال على شرف بعثة المنتخب المصري الأول لكرة السلة المشارك في مباريات الذهاب لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

هذا، وأشادت السفيرة خلال لقائها بأعضاء بعثة المنتخب بأداء الفريق البطولي في المباريات التي خاضها، معربة عن فخرها بالدور الذي تلعبه الفرق الرياضية المصرية في نقل صورة الشباب المصري الواعد للعالم أجمع، كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب في مباريات العودة المُقرر انعقادها خلال يوليو 2022.