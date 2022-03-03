مركز معلومات الوزراء: تطبيق (IDSC) يستحوذ على ثقة ما يفوق الـ185 ألف...

فى إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نشر وإتاحة المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي وتحقيق مبدأ الشفافية وتأصيل مفاهيم الحوكمة، فضلاً عن الجهود المبذولة تجاه النمو التكنولوجي من خلال صياغة سياسات التحول الرقمي بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات بالصورة الصحيحة.

وفي ضوء هذا التوجه، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطبيقًا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، حيث يأتي إطلاق هذا التطبيق، تتويجًا لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها، بما يسهم في ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وبعد مرور عام على إطلاق هذا التطبيق، فقد حاز على ثقة ما يفوق الـ185 ألف مستخدم في السنة الأولى لإطلاقه عبر متجري جوجل بلاي (Google play) وآب ستور (App store)، وكذلك تراوح تقييمه بين الـ4.3 و4.5 نقطة.

ويعد تطبيق (IDSC) منصة هامة من منصات التواصل مع الجمهور يُتيح من خلالها؛ البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، من خلال محتوى التطبيق الذي يُقدم سلاسل زمنية لبيانات المؤشرات المحلية والعالمية فضلاً عن أسعار السلع محلياً وعالمياً وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة، مستعرضًا أبرز المؤشرات حول الأسعار العالمية للنفط والعديد من السلع الأخرى والتي يتم رصدها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تُحدث يوميًا و/ أو أسبوعيًا من واقع بيانات البورصات العالمية للسلع.

كما يتيح التطبيق أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتي يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ20 بيان، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ100 عنصر بيان التي تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، كما يستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ10 سنوات، وأيضاً يقدم التطبيق الأسعار المحلية لما يفوق الـ 50 سلعة يتم رصدها وتحديثها يوميًا و/ أو أسبوعيًا، كما يستعرض التطبيق وضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشر دولي يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها، ويتم التطرق أيضًا للتغير في المؤشرات الفرعية لها.

ويُقدَّم التطبيق متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، متضمناً تحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، كما يقدم رصداً لأهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة، وأيضاً يقدم التطبيق رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية واهتمامات الرأي العام المصري من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، حيث يبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التي يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلي وعالمي، وقد تم نشر ما يفوق الـ20 آلف مقال منذ تدشين التطبيق، كما قدم التطبيق منذ اطلاقه متابعة حية لعدد من الموضوعات الهامة ومنها على سبيل المثال جنوح سفيه إيفرجين في قناة السويس وتعطيلها المجرى الملاحي، الانتخابات الأمريكية الأخيرة منذ بدء الاقتراع وحتى إعلان النتيجة النهائية، أحداث حي الشيخ جراح، .... إلخ.

وكذا يُتيح التطبيق الجديد أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكري المتنوع سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التي تُقّدم تحليلاً لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألفي إصدارة.

ويأتي قسم الوسائط المُتعددة ليبث من خلاله المركز إنتاجه الفكري في شكل أكثر سلاسة وبساطة وجاذبية عبر الإنفوجرافيك، الفيديوجراف، والبودكاست.

كما استحدث التطبيق قسم خاص لكوفيد يعرض من خلاله تحديث يومي لمؤشرات الإصابة، التعافي، والوفيات، فضلاً عن الإصدارات الخاصة التي استحدثها المركز لرصد انتشار الفيروس محليًا وعالميًا، وكذا المستجدات العالمية في التعامل مع الفيروس، والمقترحات الخاصة بإعادة فتح الاقتصاد في أعقاب الجائحة.

ويتم إشعار المستخدمين على مدار اليوم (بأبرز الإصدارات المرفوعة على التطبيق، أبرز التحديثات الخاصة بالمؤشرات المحلية والدولية، وأسواق السلع المحلية والعالمية، أهم التحليلات على مدار اليوم).