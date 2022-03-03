/682880/تداول-383-شاحنة-و1935-طن-بضائع-بمواني-البحرالأحمر
أكد المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، علي تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة و383 شاحنة و25 سيارة ملاكي.
دوت الخليج
وأكد المركز، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادرات شملت تداول 718 طن بضائع عامة ومتنوعة 121 شاحنة و5 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 1217 طن بضائع عامة ومتنوعة 262 شاحنة و20 سيارة ملاكي.
تداول 383 شاحنة و1935 طن بضائع بمواني البحرالأحمر
وأكد أنه متواجد على الأرصفة 10 سفن، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و19 سيارة ملاكي، فيما تم مغادرة السفينة أمل بحمولة 91 شاحنة و4 سيارات ملاكي.
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان "رحلات مكوكية" حيث تم استقبال 72 شاحنة بحمولة 747 طن بضائع عامة و470 طن بضائع ترانزيت إلي ليبيا سيارة ملاكي، وتصدير 30 شاحنة بحمولة 718 طن بضائع عامة.
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