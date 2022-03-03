/682882/إلغاء-رحلات-البالون-الطائر-في-الأقصر-بسبب-سرعة-الرياح-وانعدام-الرؤية

أعلنت سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، إلغاء رحلات البالون الطائر التي كان مقررا انطلاقها من أرض البالون بغرب المدينة، وذلك نتيجة سرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية في السماء المقررة للبالون، تجنبا لأي أضرار جراء الرؤية المنعدمة في السماء.

دوت الخليج

ومن المعروف ان سرعة الرياح يجب ألا تتخطى 8 عقدات في الدقيقة، وأدى نشاط الرياح وسرعتها التي تخطت الحد المسموح له بالطيران إلى إلغاء الرحلات.

إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس

وقام طيارو مطار البالون بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني بوقف الرحلات، ما أدى لتوقف الرحلات تمامًا وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزات الطيران اليوم.

أهم رحلات المغامرة فى العالم

وتعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.