/682890/تحرك-برلماني-بشأن-ممارسات-مخالفة-للقانون-حول-إصدار-تراخيص-الدعاية-والإعلان-بالطرق-العامة

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ، بشأن وجود بعض الممارسات والإجراءات الخاطئة التي تتم من جانب الجهات التنفيذية المختصة بإصدار تراخيص الدعاية والإعلان بالطرق العامة.

دوت الخليج

إصدار تراخيص الدعاية والإعلان بالطرق العامة

ولفتت الهريدي، في طلبها، أنه ورد من جانب العديد من الشركات العاملة في مجال صناعة الدعاية والإعلان من معلومات تفيد بوجود بعض المشكلات التي تواجه تلك الشركات والتي يترتب عليها عدم وجود قواعد موحدة لإصدار تراخيص الإعلانات بالطرق العامة، وتلك المشكلات تتبلور غالبيتها في وجود حالة من حالات الفساد الإداري التي تتم خلال عمليات إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية والإعلان بالطرق العامة.

وتابعت: ومن أبرز هذه الشكاوى ما يحدث من جانب القائمين على الإعلانات بمحافظة الجيزة، حيث قاموا بمنح عدد من التراخيص لإحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان بخصوص عدد من المواقع الإعلانية بمناطق متفرقة بالمحافظة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر .

وأوضحت أن المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون تنظيم إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية تنص على أن تضم الغرف في عضويتها جميع المنشأت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمه من المنشأة الصناعية للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو الحصول على جميع التراخيص اللازم لممارسة النشاط الصناعي أياً كان نوعه أو تقديم شهادة تفيد قيدها بالغرفة التي تنتمي إليها.

واكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب ، أن هذا لم يحدث من تلك الشركة وبالمستندات، إلى جانب ما نصت عليه المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف ذكره والتي توضح أنه " يجب أن يرفق بالمستندات المقدمه من المنشأة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو تجديد السجل التجاري أو للحصول على جميع التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أياً كان نوعه أو تجديدها شهادة تفيد قيد المنشأة بالغرفة التي تنتمي إليها وعلى جميع الجهات المختصة بإجراء القيد أو تجديده أو إصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تتحقق من تقديمه هذه الشهادة، وهو ما لم يحدث من تلك الشركة أيضاً وبالمستندات.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وعاجلة من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع التي يشوبها حالة فجه من حالات الفساد الإداري وعدم إحترام القوانين واللوائح إن صحت، وهو أمر لا يمكن غض الطرف عنه أو قبوله بأي شكل من الاشكال، وكذلك إعادة النظر في تراخيص لوحات الدعاية والإعلان بالطرق العامة التي صدرت مؤخراً منذ تاريخ صدور القانون وحتى تاريخه ومدى إنضباطها وتوافقها مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية التي ستصدر ووفقاً لخطة التنمية العمرانية التي تجريها الحكومة بالطرق العامة حتى الآن.