محافظ الوادى الجديد: تخصيص 20 ألف فدان لهيئة الاستثمار الزراعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال رئاسة محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى، بحضور حنان مجدى، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخصيص 20 ألف فدان للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، و2625 فدانا لهيئة الأوقاف، للتوسع فى إقامة مشروعات زراعية.
ووجه "الزملوط" بالتنسيق بين صندوق الأراضى وقطاع الزراعة لحصر المستفيدين والمستثمرين الجادين لاستخراج "كارت الفلاح"، وتحديد إجراءات تحويل أراض الصندوق للرى الحديث والمطرى بدلا من رى الغمر، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع السداد على أقساط بدون فوائد.
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