عاجل- على القاهرة.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى لنهر النيل والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس الآن يشد أجواء شتوية معتدلة وانخفاضا فى درجات الحرارة.
وأوضحت، أن الرياح تنشط على جميع الأنحاء وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.
وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.
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