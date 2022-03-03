جامعة القاهرة: استحداث 18 دبلوما مهنيا بكلية طب قصر العينى

وأوضح رئيس جامعة القاهرة فى تصريح اليوم الخميس، أن الدبلومات المهنية الجديدة التى تم استحداثها بكلية الطب هى: استخدامات الموجات الصوتية فى فحص الجهاز العصبى، واستخدامات الليزر فى علاج وتجميل الجلد، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، واستخدام الموجات فوق الصوتية فى فحص الأم والجنين، وباثولوجيا الجلد، وجراحة الثدى، ومهارات الجلد التجميلية، ومهارات جراحة القدم والكاحل، والإعداد العملى لطبيب الطب الرياضى، وجراحة اليد، والتكاثر البشرى المساعد، وجراحات السمنة، وتصوير وتشخيص أشعة القلب والأوعية الدموية، ومسالك الأطفال، وعلاج أمراض وتشوهات عظام الأطفال، وتشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية، والتصوير التشخيصى والتقنيات التداخلية للثدى، والأطفال حديثى الولادة.
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الدبلومات المستحدثة بكلية الطب تُقدم أساليب جديدة لتشخيص بعض المشكلات الطبية ورصدها، وتُحدث تحولا كبيرا فى إدارة مختلف الأمراض والتوصل إلى شفائها، موضحًا أن هذه الدبلومات ستزيد من معارف الطلاب وتساعدهم على تقديم رعاية صحية متميزة تُلبى احتياجات المجتمع من خلال النُهج الجديدة فى البحوث والتجارب السريرية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل دورها الفعال فى النهوض بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدبلومات المهنية الجديدة بكلية الطب تتناسب مع وظائف المستقبل وتراعى قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمى، وتلتزم بالإطار المرجعى للمجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد طلاب بمواصفات تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العينى، إن كلية الطب تعمل على استحداث تخصصات جديدة تواكب أحدث نظم التعليم القائمة على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وتلبى احتياجات سوق العمل، وتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة مما يساهم فى تخريج كوادر مؤهلة لديها القدرة على المنافسة وممارسة العمل بجودة عالية وبدرجة كبيرة من الكفاءة.
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