الصحة العالمية: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به فى إجراءات مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أشاد المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلوينى بالإجراءات الاحترازية والتى أخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به فى الإجراءات منذ بداية الجائحة بها.





وقال العلوينى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ومنذ بداية الجائحة عالميا كانت تراقب الموقف، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول الفيروس لديها بدأت تتعامل معه بإجراءات احترازية من إغلاق وتباعد اجتماعى ساهم بشكل كبير فى تخفيف حدة الجائحة لدى مصر.

ونوه إلى أن مصر كانت من أول الدول العربية التى اتخذت الإجراءات التى طرحتها منظمة الصحة العالمية ونفذتها على أرض الواقع سواء الإجراءات الصحية والوقائية واللقاح وغيرها، معربا عن تطلعه أن تظل مصر فى إجراءاتها وخصوصا ما تقوم به من توفير كافة أنواع اللقاحات وحملات التطعيم حتى تتواكب مع إنهاء الجائحة.

وأضاف أن المواطنين المصريين الذين تلقوا اللقاح يمثلون عدد كبير من الشعب المصرى، لافتا فى الوقت نفسه أن ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح مع استمرار الإجراءات يجعلنا نقول إن الأزمة التى سببتها كورونا بدأت فى الإنخفاض.

وأعرب المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلوينى عن أمله أن تنتهى أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أضرار متحور أوميكرون أقل بكثير من المتحورات السابقة وهذه حقيقة على أرض الواقع، معربا عن أمله أن يكون المتحور الحالى آخر متحور تشهده الجائحة.

ولفت إلى أن المؤشرات تتجه إلى أن المناعة قوية الآن مع أوميكرون وأنه لا يسبب الأعراض الخطيرة التى شهدنها مع متحور دلتا، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة عدد الملقحين.

وحول مستوى التعاون المصرى مع تونس خلال أزمة كورونا كونه يحمل الجنسية التونسية، قال المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلوينى إن مصر تعاونت مع أشقائها فى تونس لمواجهة أزمة كورونا وقدمت دعم خلال الموجه الرابعة "دلتا".

وأشار إلى أن تونس مرت بفترة صعبة خلال الجائحة وخصوصا الموجة الرابعة وكانت مصر معها تقدم الدعم وخصوصا خلال أزمة نقص الأكسجين كالعديد من بلدان العالم، معربا عن شكره لمصر وما حدث كان بحكم علاقة مصر وتونس التاريخية القوية والتى ليست كغيرها من الدول.