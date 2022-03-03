عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن توافر السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية.

وشدد وزارة التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجى لها يكفى لعدة أشهر مقبلة، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجى لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفى سياق متصل، جار اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر 20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة فى 1350 مجمعا ‏استهلاكيا، بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعيتى، وفروع معارض "أهلا رمضان" بنفس ‏التخفيضات السابقة.