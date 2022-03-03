معهد الدراسات الدبلوماسية يبحث مع نظيره البرتغالى أوجه التعاون في مجالات تدريب...

شارك السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، في لقاءٍ نظمته السفارة المصرية في لشبونة عبر وسائل الاتصال المرئي بين السفير وليد حجاج، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ونظيره البرتغالي السفير جوزيه فيراش، مدير المعهد الدبلوماسي البرتغالي، بحضور السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إطار تدريب الكوادر الدبلوماسية تعزيزاً لجهود وزارتي خارجية البلدين لبناء كوادر على مستوى يرتقى بمكانة كل منهما في مجالات العلاقات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، واتساقاً مع مذكرة التفاهم الموقعة بين معهدي الدراسات الدبلوماسية.

شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا لمجالات التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة لتبادل الخبرات في مجالات العمل الدبلوماسي، وخاصة فى إطار استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأيضاً استضافة البرتغال لمؤتمر المحيط UN Ocean Conference خلال العام الجاري، حيث تم الاتفاق على عقد Webinar في مايو القادم لعرض تجربة البلدين فيما يتعلق بالترتيبات ذات الصلة بإستضافة المؤتمرين، فضلاً عن عقد فعاليات مماثلة مستقبلاً في إطار التعريف بعمل المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار السفير وائل النجار إلى مستوى وحضور الدبلوماسيين المصريين والبرتغاليين في مجالات العلاقات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أوجه التميز لكل منهما، وأنه من هذا المنطلق يسعى الجانبين لتعزيز الخبرات المتبادلة لبناء الكوادر الدبلوماسية وافساح المجال للتفاعل ما بين متدربي المعهدين من خلال تبادل الزيارات.