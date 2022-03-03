تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة يستفيد منها 106 متدربون بمركز التنمية المحلية...

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء قدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية ...

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2021 / 2022 ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 29 عدد 4 دورات تدريبية جديدة وهي: تحليل البيانات باستخدام برنامج ( SPSS)، وتنمية مهارات القيادات في مجال التحول إلي اللامركزية ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والحد من المخاطر ، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، ويستفيد من هذه الدورات 106 متدربون من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تولى إهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .

من ناحية أخرى ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية وهي : استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة ، وإعداد دراسات جدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، واللغة الإنجليزية ، واستفاد من هذه الدورات 104 متدربون من جميع المحافظات.