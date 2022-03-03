هيئة الدواء المصرية: ورشة عمل افتراضية حول أنظمة ما بعد التسويق لمستحضرات...

عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل افتراضية، بالتعاون مع المجلس الأمريكي لمنتجات العناية الشخصية (PCPC) بالتنسيق مع (US FDA) و(SFDA)، وبعض الشركات العالمية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، تحت عنوان (Top Level Workshop on Post Market Surveillance).

واستهدفت الورشة، التي حضرها ١٥٠ صيدلي من العاملين بالهيئة، إعطاء نظرة عامة على كيفية عمل أنظمة ما بعد التسويق لمستحضرات التجميل على مستوى العالم وأهم العناصر اللازمة لمراقبة ما بعد التسويق، مع تسليط الضوء على كيفية قيام الشركات بدورها لضمان مستوى عالٍ من سلامة المستهلك في مرحلة ما بعد التسويق، مع توضيح كيفية إدارة المخاطر لمتابعة وإحكام الرقابة على السوق فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم قواعد إدراج مستحضرات التجميل لمواكبة النظم العالمية لتطوير هذا القطاع الهام.