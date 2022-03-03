الشروع فى قتل سائق توكتوك بكفر الزيات

أقدم ثلاث أشخاص على محاولة قتل سائق بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وهاتفه المحمول بعد أن طلبوا منه توصيلهم إلى عزبة الجحوش، التابعة لدائرة زفتى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على خالد مسعد قنديل ١٨ سنة مصاب بعدة جروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد من سلاح أبيض وملقى فى الطريق العام .

وانتقل الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث القسم، والرائد محمد ابو الخير نائب مأمور قسم شرطة زفتي، إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال سؤاله أنه ثلاث أشخاص أستدرجوه وسرقوا مركبة «التوك توك» والهاتف المحمول الخاصين به، بعد أن استوقفوه لتوصيلهم من شارع سكة طنطا بمدينة زفتي لقرية عزبة الجحوش.

جروح قطعية بالرقبة القدم والظهر

وتبين من الكشف المبدئي أصابته بأربعة جروح قطعية بالرقبة القدم والظهر، وتم نقله من مستشفي زفتي العام إلي مستشفي طنطا الجامعي.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، وجاري البحث عن المتهمين.

وفى سياق اخر، تمكنت الجهات التنفيذية بمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، اليوم تحت رئاسة علاء بهنسي رئيس المدينة من وقف البناء على أرض زراعية ليلا ودفن أحد المتوفين بالعزبة بها والشروع في بناء مقبرة على احدي الأراضي الزراعية بدون الحصول على ترخيص ومخالفة القانون وإحضار المتوفي لدفنه ليلا داخل المقبرة .

إحضار طوب ومواد بناء ليلا لبناء مقبرة على احدي القطع الزراعية

كانت غرفة العمليات بديوان محافظة الغربية تلقت بلاغا من علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات بورود بلاغ من رئيس الوحدة المحلية بقرية كفوربلشاي يفيد فيه بقيام بعض الأشخاص بالشروع في إحضار طوب ومواد بناء ليلا لبناء مقبرة على احدي القطع الزراعية بإحدى العزب التابعة اداريا لزمام الوحدة المحلية واستغلال وجود حالة وفاة بالعزبة وذلك لدفن متوفي بها ليلا وفرض الأمر الواقع والتعدي على الرقعة والأرض الزراعية بالبناء . كما أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية بالبناء وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمنع البناء والتعدي على الأراضي الزراعية . كما قامت أجهزة المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات برئاسة علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات وقوة من مركز شرطة كفرالزيات بالانتقال الي موقع البلاغ كما تم العثور على مقبرة غير مكتملة البناء والشروع في استكمالها ليلا لدفن احد الموتى بها بدون الحصول على ترخيص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .