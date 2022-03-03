بوسطجى العشاق .. «فتح الله» أشهر مربى زاجل: لسه فى ناس بتستخدمه

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ورث حبه لتربية الحمام من والده ، كونه رمزا للحب والسلام وعنوان للوفاء والحرية، وحرص على استمرار هذه الهواية حتى شارف على الخمسين من العمر بامتلاكه أكثر من ٢٠٠ مختلفة من انواع الحمام الزاجل، شارك بهم فى عدة مسابقات رسمية وحصد مراكز متقدمة فيها .

دوت الخليج

"محمد فتح الله " أحد أقدم هواة تربية الحمام الزاجل، وبيعه بجميع سلالاته من مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث أعتاد منذ طفولته على تربيته حتى تحول منزله إلى " غية " كبيرة تضم جميع الأنواع بتاريخ نسلهم معتبرهم كنز يورثه لأبنائه واحفاده .

« دوت الخليج » قدم بثا مباشرا مع أقدم مربى حمام زاجل ونستعرض فى السطور القادمة أسرار وخفايا هذا العالم، وبدأ حديثه بقوله " تربية الحمام عشقى الأول والأخير "، حيث أرتبطت به منذ طفولتى لأن والدي وخالي كانوا يمتلكون " غية حمام " ، ومعظم وقته يقضيه معهم، لافتا أنه يعتبر هذا الطائر الصغير رمزا للحب والسلام ما دفعه لاستكمال مسيرة والده وكبر معه حبه لهذه الهواية حتى أنه يُفرغ وقت من أجل رعايتهم ويعتبرهم أبنائه فأصبح واحد من أهم مربين الحمام بالمحافظة.

الحمام سلالات كثيرة ومختلفة منها الزاجل والاسترالى والفرنساوى والسودانى

وتابع " فتح الله "، أن الحمام سلالات كثيرة ومختلفة منها الزاجل والاسترالى والفرنساوى والسودانى والبلجيكى والنفاخ والتركى والكينج والعبسي والريحانى، وغيرها، وكل يتميز بسمات وخصائص شكلية وجمالية، ولكنه حرص على أقتناء الحمام الزاجل، بعضهم أشتراه والبعض الأخر أنتاجه حيث أنه يمتلك حمام زاجل يتخطى سعره ١٢ الف جنيه، لافتا أنه يستطيع التفرقة بينهم جميعا ويوجد فى قدم كل حمامة اسمها وتاريخ سلالتها .

وأكد، أنه شارك فى العديد من المسابقات الخاصة بالحمام الزاجل على مستوى الجمهورية وحصد مراكز متقدمة ولكنها توقفت منذ عام ٢٠١٥ بسبب أنفلونزا الطيور، ويأمل فى عودتها مرة أخرى، مشيرا أنه كان يمتلك أكثر من ٦٠٠ حمامه زاجله ولكن بعضهم مات وباع جزء أخر وما تبقي منهم ٢٠٠ حمامة زاجلة فقط، متابعاً حديثه، أن الحمام الزاجل له نظام غذائي يتبعه قبل مشاركته فى أى مسابقة ليضمن حسن أدائه وسرعته أمام باقى الحمام المشارك، لافتا، أنه حريص على رعايته وتنظيف الغية من وقت لاخر، كما ورّث هذه الهواية لنجله الصغير الذى يقضى معظم وقته داخل غية الحمام .

ارتفاع أسعار الحبوب

وعن أهم المشكلات التى يواجهها، ارتفاع أسعار الحبوب حيث يتغذى الحمام الزاجل على القمح والذرة الصيفية والشعير والأرز الابيض والأحمر وحبوب الكنارى والدنيبه والعدس والفول السوادنى والبازيلاء والذرة الصفراء، فضلا عن الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الحمام حرصا على سلامته وصحته، ولهذا يكتفى بالعدد الذى يمتلكه، مختتما " فتح الله"، حديثه أن الحمام الزاجل اخلص وأوفى الطيور ويأمل فى انتشار هذه الهواية وتلافى المشكلات التى يواجهها المربين .