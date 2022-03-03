تأجيل عملية سمير صبري للمرة الثانية.. مدير أعماله يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة عن حالته

/682902/تأجيل-عملية-سمير-صبري-للمرة-الثانية-مدير-أعماله-يكشف-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-جديدة-عن-حالته

تثير حالة الفنان سمير صبري الصحية قلق الجمهور وتساؤلات حول عمليته الجراحية الذي كان من المقرر أن يجريها أمس الأربعاء ولكن كان قد تم تأجيلها مما جعله يتصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عملية سمير صبري الجراحية

تطورات حالة سمير صبري

كشف محمد هادي مدير أعمال الفنان سمير صبري تفاصيل حالته الصحية في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، وأوضح أنه تم تأجيل العملية الجراحية للمرة الثانية.

وأضاف مدير أعمال سمير صبري: "الفنان في حالة صحية مستقرة حاليًا وقمت بزيارته أمس الأربعاء ولكن لم يتم تحديد موعد جديد للعملية حتى الآن".

ويشار أن الفنان سمير صبري يعاني مشكلة في القلب وتم نقله من المستشفى التي كان يعالج بها إلى مستشفى أخرى، ولفت مدير أعماله إلى أن الزيارة للفنان محدودة جدًا للمقربين فقط.

عملية سمير صبري

ومن المقرر أن يخضع الفنان الكبير سمير صبري لعملية قسطرة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن تأجيل العملية بسبب معاناته من التهابات في الصدر والعملية متوقفة على تماثله للشفاء من هذه الالتهابات.

وفيما يخص حالته النفسية، فهي مستقرة وتحسنت بصورة كبيرة خاصةً عقب دعم الدولة وقرار الرئيس السيسي بتوجيه الرعاية الطبية الكاملة للفنان.

برنامج سمير صبري الجديد

وفي سياق آخر، يسجل الفنان سمير صبري حلقات من برنامجه الإذاعي خلال تواجده بالمستشفى حيث سجل حلقة جديدة من برنامجه الذي يحمل اسم "ذكرياتي"، وقال بها: "‘يه كم الحب والاهتمام الجميل ده".

وتابع: "أنا أستاهل كل ده منكم انتوا اللي صنعتوا أسطورة سمير صبري ومكنتش متخيل هلاقي كل الحب ده.. مخبيش عليكم كنت فرحان، وأن الحب لازال موجود عند الناس وأنها تهتم وتسأل".

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واستكمل كلامه: "وبشكر كل واحد كلف خاطره وجه يزورني وبطلات السينما الذين عملت معهم وكل المؤلفين والمخرجين".

ويمكث الفنان سمير صبري داخل مستشفى المعادي العسكري تحت إشراف فريق طبي يتكون من 15 طبيب عقب نقله من مستشفى أخرى بتعليمات من الرئيس السيسي.