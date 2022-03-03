« أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية»و«الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية»..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب الإسبوع المقبل

682903

/682903/أولوية-تعيين-أوائل-الخريجين-بالجهات-الحكوميةوالارتقاء-بالمستوى-التعليمي-والتربوي-بالمدارس-الحكوميةالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-9-طلبات-مناقشة-عامة مقدمة-من-النواب-الإسبوع-المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الاحد المقبل، لمناقشة عدد من التقارير من اللجان المشتركة المقدمة من النواب، إضافة إلى تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية، و حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول، الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

دوت الخليج

البرلمان يحدد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة

1. العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية. 2. العضو ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية. 3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول. 4. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية. 5. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية. 6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة. 7. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. 8. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 9. العضو منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.