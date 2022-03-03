/682905/تأجيل-محاكمة-المتهم-السادس-فى-قضية-ضحية-الابتزاز-فتاة-بكفرالزيات

قررت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني ، إلى 10 مارس القادم للاطلاع .

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، وأمانة سر سعد أبورية.

وكان قرار إحالة المتهم للمتهم، تضمن توجيه عدة تهم له من قبل جهات التحقيق.

وفى سياق أخر، أطلق مركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العلمى حول، "الجديد فى علاج سرطان القولون الإنتشارى"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا ، وبالتعاون مع قسم علاج الأورام بجامعة طنطا ، وبحضور عدد كبير من أستاذة الأورام بجامعتى طنطا وكفر الشيخ .

كيفية تحويل حالات أورام القولون المنتشرة بالكبد غير القابلة للجراحة

وقال الدكتور حسام الاشطوخى استشارى علاج الأورام ورئيس المؤتمر، إنه يشارك في المناقشة استشاري أمراض الأورام من مركز أورام طنطا ، وجامعة طنطا وكفر الشيخ ، لافتا أن فعاليات وجلسات المناقشة ترتكز على موضوعين هما كيفية تحويل حالات أورام القولون المنتشرة بالكبد غير القابلة للجراحة ، إلى حالات يمكن إجراء تدخل جراحى لها بهدف الوصول إلى الشفاء الكامل ، وكذا مناقشة دور العلاج الكيماوى والموجه فى علاج سرطان القولون ، ودور الأشعة التداخلية فى التشخيص والمتابعة والعلاج .

من جانبه أكد الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا ، سعى المركز الدائم إلى استخدام التقنيات العلاجية الحديثة التي تساعد فى علاج المرضى، وفق الممارسات الطبية العالمية