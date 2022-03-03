آخر مستجدات كورونا.. الوزراء: تطعيم 50% من الفئات المستهدفة

وتناول الوزير أبرز المؤشرات الإيجابية التى كشفها رصد معدلات الإصابة والشفاء بفيروس كورونا، خلال الفترة من 27 يناير حتى 25 فبراير 2022، فضلاً عن نسب التردد على أقسام الرعاية، والخضوع للعزل المنزلى، لافتاً إلى أن من بين تلك المؤشرات نقص معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%، وزيادة معدلات الخروج من غرف الرعاية إلى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 5.6%.
وتطرق الوزير إلى الموقف الحالى لتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم منذ ديسمبر 2020 حتى 2 مارس 2022 توفير نحو 143 ملايين جرعة، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك حوالى 72 مليون جرعة حتى الآن، ساهمت فى تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة، مع تقديم نحو 1.1 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقى الجرعة الثالثة.
وفيما يتعلق بموقف التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، أوضح أنه تم تقديم 325.722 ألف جرعة أولى، و121.638 ألف جرعة ثانية، فى الوقت الذى حصلت فيه الفئة العمرية من 15 إلى 18عاماً، على 1.286 ملايين جرعة أولى، و769 ألف جرعة ثانية، مضيفا أن جهود التوسع فى أماكن توفير اللقاح على النحو الذى يجعله متاحاً للراغبين فى التطعيم ساهمت فى تقديم 5.1 مليون جرعة حتى الآن.
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