وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (صور)

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وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما توفره لأبنائها من كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات، لتظل القوات المسلحة دائما نموذجا للعطاء للوطن جيلا بعد جيل.
ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة وإقتدار، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، موضحًا أن القوات المسلحة ستظل نموذجا يحتذى به فى الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.
وأشار إلى أن نقل مسؤولية القيادة من جيل إلى جيل يعد تقليدا عسكريًا أصيلاً تحرص عليه القوات المسلحة التى قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها العريقة.
وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل دائما تحتل مكانتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لا يدخرون جهدا من أجل رفعة شأن وطننا الغالى مصر.. كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين عرفانا بما تحملوه من مسؤولية اجتماعية عظيمة كان لها أكبر الأثر فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.
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