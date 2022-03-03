القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبان بحريان عابران فى نطاق الأسطول الجنوبي...

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبان بحريان عابران بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

حيث قامت الفرقاطة المصرية (سجم أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) ، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب علي تنفيذ عملية إبرار بحرى على إحدى الجزر ، وكذا التدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح وإستطلاع الشاطئ ، بالإضافة إلى الإبرار بإستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الإعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.

كما قامت صائدة الألغام المصرية (نافارين) بالإشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) بالتدريب على البحث وإكتشاف وتحديد الألغام البحرية ، إضافةً إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة ، وذلك بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات .

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سوياً في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التى شهدتها فى السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية ، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية) وسعيهم المتواصل نحو حفظ الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة .