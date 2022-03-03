/682917/استاذ-تخطيط-عمراني-الدولة-بتفكر-لـ-50-سنة-قدام-عند-انشاء-المحاور-والطرق-والكباري

قال الدكتور سمير فرج استاذ التخطيط العمرانى ان ما يحدث اليوم ترجمة للاستراتيجية العمرانية التى تتولاها القيادة السياسية منذ 2014 مشيرا ان الاستراتيجية تقوم على محور اساسى للارتقاء بمستوى ومعيشة المواطن المصرى.

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و اكد الدكتور سمير فرج عبر مكالمة هاتفيه على قناه اكسترا نيوز ان الدولة تعمل من خلال استراتيجيه واضحة حيث انشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة وبالتالى يتم توسيع الطرق لعمل كبارى ومحاور جديدة من أجل تسهيل العملية المرورية فى الشارع مؤكدا ان الدولة تهتم بالمدن الجديدة من خلال جميع المحافظات وان مصر بكل محافظاتها لها هدف استراتيجى للقيادة السياسية لرفع جودة حياة المواطن المصرى.

واشار الدكتور سمير فرج لكى يتم تخطيط عمرانى جيد لابد من دراسة الموارد البشرية والطبيعية لكل منطقة وان كل منطقة لها خصوصيتها مشيرا ان كل قاعدة اقتصادية لديها مقومات تختلف عن الاخرى.

استاذ تخطيط عمراني: «الدولة بتفكر لـ 50 سنة قدام عند انشاء المحاور والطرق والكباري»

اوضح الدكتور سمير فرج ان التخطيط العمرانى يقوم على الاستدامة وبالتالى رؤية الموارد الطبيعية والموارد البشرية تحقق افضل واعلى استخدام لهذة المناطق موضحا ان اختيار الموقع من اهم العناصر الذى يقوم عليها التخطيط العمرانى.

ونوه الدكتور سمير فرج ان الطرق والكبارى التى تم تجديدها عملت على سهولة وصول المواطن او المنتج فى الشارع لافتا ان اذا حدث ازدحام مرورى فى الشارع يخلق تلوث بيئى وانبعاث حرارى ولكن عند فتح الطرق والكبارى يسهل الحياة على المواطن ويخلق فرص عمل للشباب.