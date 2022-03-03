/682915/انطلاق-احتفالات-قنا-بعيدها-القومى-في-الذكرى-223

شهدت احتفالية محافظة قنا، اليوم الخميس، بعيدها القومي الموافق 3 مارس من كل عام، الاستعانة بمترجم لغة الإشارة لترجمة الاحتفالية للصم والبكم، لأول مرة.

دوت الخليج

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وضع اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة على روح شهداء معركة البارود التي وقعت ضد الاحتلال الفرنسي، بمركز قفط.

محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك قام محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية تلاها الاستماع إلى سلام الشهيد.

وفي بداية كلمته، دعا محافظ قنا، الحضور للوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما قدم التهنئة للحضور ولكل أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 223 لموقعة البارود، ذلك الحدث الذى وقع في الثالث من مارس عام 1799.

وقال إن أجدادنا من أبناء قرية البارود وأبناء محافظة قنا بصفة عامة، قدموا ملحمة بطولية سجلها التاريخ في الوطنية والدفاع عن الكرامة، تسلحوا فيها بالوطنية والإيمان، ونجحوا في التصدي للأسطول الفرنسي وإغراق السفن الحربية في نهر النيل.

وأضاف الداودي، أن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية فقد اختارت المحافظة هذا اليوم ليكون عيدًا قوميا لها

يذكر أن محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام لانتصار أهالي قنا في ذات اليوم من عام 1799 بقرية البارود على الأسطول الفرنسي بمدافعه وأجبروه على الانسحاب في معركة طاحنة يعد ليكون ذلك اليوم عيدا قوميا لمحافظة قنا.