تحرير 240 محضرًا في حملات تموينية بدمياط خلال أسبوعين

/682916/تحرير-240-محضرا-في-حملات-تموينية-بدمياط-خلال-أسبوعين

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 240 محضرًا، خلال الحملات المُنفذة منذ بداية الشهر الجاري، فضلاً عن تحصيل غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين.

دوت الخليج

وكشفت المديرية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تحرير 160 محضرًا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات.

رصد حالات غش تجاري

كما جرى رصد حالات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، حملة موسعة استهدفت عددا من المنشآت والأسواق التجارية، اليوم الخميس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 منشأة تدار دون ترخيص، وبها خطورة داهمة على الصحة العامة، وجرى التوصية بغلقها جميعا.

وجرى تحرير 46 محضر جنحة صحية، لعدم توافر اشتراطات النظافة الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية وإعدام 150 كيلو جرام من أغذية فاسدة تالفة.

كما جرى سحب 125 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

حملة موسعة على الورش والمحال التجارية

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة موسعة في الساعات الأخيرة على الورش والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن غلق مقهى في قرية السنانية، جرى ضبط عدد من الشيش داخلها، وجرى تحرير 12 محضرًا للمخالفين.

تأتي الحملة لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم.