/682923/حزب-الشعب-الجمهوري-يوقع-بروتوكول-تعاون-مع-الهيئة-العامة-لتعليم-الكبار-لمواجهة-الأمية

دوت الخليج

حزب الشعب الجمهوري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الذي أقيم بمقر الحزب المركزي بالقاهرة الجديدة، كل من عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، والدكتور باهر أمين رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالحزب ونائب رئيس هيئته البرلمانيه بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء هيئة تعليم الكبار، وشباب الأمانة المركزية بالحزب.

واتفق الطرفان الموقعان على البروتوكول أن الأمية من أكبر التحديات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الحاضر، لما لها من آثار سلبية على شتى مناحي الحياة.

ونص بروتوكول التعاون على أن يلتزم الطرفان بالاتفاق الكامل والتنسيق فيما بينهما لوضع السياسة العامة للعمل في هذه الاتفاقية بما يحقق الأهداف المنشودة منها.