/682924/رجعت-من-الصفر-سر-ابتعاد-نور-قدري-عن-التمثيل-والغناء-عقب-تألقها

دوت الخليج يرصد قصة ابتعاد نور قدري عن الغناء والتمثيل لفترة طويلة

تصريحات نور قدري في معكم منى الشاذلي

وقالت نور قدري إنها درست الموسيقى العربية وانضمت لفرقة المايسترو سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية بعد تخرجها كما شاركت ضمن فرقة هاني شنودة في عدة حفلات.

وأشارت الفنانة إنها تعاقدت مع شركة روتانا للصوتيات كمطربة، في الوقت الذي كان يعرض عليها اجوار تمثيل ووقتها قدمت العديد من الأدوار بأعمال فنية حتى عام 2011.

وعقب إنجابها نجلها حمزة، اضطرت للابتعاد عن الوسط الفني معلقة: "عندما أردت العودة بدأت من الصفر وقدمت في ورشة المخرج خالد جلال فأنا بطبعي من الصعب أن أطلب من أي زميل في الوسط أن أعمل".

ابتعاد نور قدري عن الوسط الفني

وأضافت نور قدري في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي قائلة: لذلك كان اختياري الورشة لأني على يقين أن العروض يحضرها كل الوسط الفني، وكان حمزة ابني حينها عمره عامان وكنت اصطحبه معي في البروفات والعروض".

واستكملت تصريحاتها: "وكان الكل داعما لي من أول المخرج خالد جلال لكل زملائي في الورشة"، وعن الأعمال الجديدة المقرر أن تشارك بها خلال الفترة المقبلة، كشفت عن انتظارها عرض مسلسل "عودة الأب الضال".

وتجسد الفنانة نور قدري خلال أحداث مسلسل "عودة الأب الضال" المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية، شخصية فتاة شعبية وابنة الفنان بيومى فؤاد بطل المسلسل، وتدور الأحداث حول رجل أعمال غني يقع في أزمة ويحاول مع أبنائه السبعة الخروج من هذه الأزمة.

اقرأ أيضًا

«أنا اللي كسرت النيش».. اعتراف صادم من أبن نور قدري لها على الهواء «فيديو»

ويشارك نور قدري وبيومي فؤاد في بطولة مسلسل "عودة الأب الضال" الذي ينتمي لمسلسلات الـ 60 حلقة، عدد من الفنانين مثل إيمان سيد، هاجر عفيفي، خالد منصور، أميرة هاني، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل محمد عبد الرحمن، وسامح حسين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، محمد فتحي، محمد أبو السعد، إبراهيم ربيع، والإخراج لـ أحمد عبد العال.