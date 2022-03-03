جدة - نرمين السيد - انتخبت لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية النائبة المصرية سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيسة لها، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بحضور لفيف من القيادات النسائية من بلدان عربية.





وقالت سولاف درويش - فى تصريحات اليوم- إن انتخابها لرئاسة اللجنة دليلا على أن المرأة المصرية تحظى بتقدير من القيادة السياسية وبرعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب شغلها مواقع قيادية فى كافة مفاصل الدولة المصرية، كما تحظى بحماية غير مسبوقة بالدستور والقوانين. وأضافت درويش أنها بصدد وضع خطة عمل وخارطة طريق من خلال اللجنة لرصد كافة التحديات التى تواجه المرأة العربية فى معظم البلدان لا سيما تحديات كورونا والإرهاب والاحتلال،لا سيما ما تواجهه للمرأة الفلسطينية من مشكلات عديدة كونها تحت حصار الاحتلال الإسرائيلى. وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه سيتم العمل أيضا من خلال اللجنة على بحث كافة التشريعات التى تخص المرأة العربية وتطويرها والنهوض بها لتلبية كافة متطلباتها وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سولاف درويش رئيسا للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.