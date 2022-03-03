أمين «البحوث الإسلامية» يبحث مع مبعوثة سويدية سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مع السفيرة أولريكا سوندبرج المبعوثة السويدية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامى لحوار الأديان والثقافات، ويورجن بيرسون القائم بأعمال سفارة السويد بالإنابة؛ سبل تعزيز التعاون بعدد من المجالات المشتركة.





وأكد عياد، خلال اللقاء الذى عقد اليوم الخميس، أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمى بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن رسالة الأزهر العالمية ترحب بكل أوجه التعاون المشترك بما يحقق رسالته السمحاء وينشر الوسطية بشتى بقاع الأرض، فدور بعثاته الخارجية واستقباله للطلاب الوافدين وتعليمهم وإصداراته العلمية ومواقفه المستمرة لإقرار السلم المجتمعى بين جميع الشعوب تؤكد عظمة هذه الرسالة وإنسانيتها.

وبحث الجانبان الاستفادة من الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة فى دعم منظومة الحفاظ على العلاقات الأسرية ومواجهة كل ما من شأنه أن يهدد استقرارها، فضلا عن الوصول إلى السبيل الأمثل فى التعامل بين أفراد الأسرة، وتوعية الناس بحقوق الطفل وحقوق المرأة فى المجتمع.

وناقشا الاستفادة من الأزهر فى العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز نظرة الإسلام للأسرة وبناء الفرد والمجتمع، والاهتمام بقضاياها باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع؛ خاصة فى ظل انتشار الأفكار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأبرز اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب فى نشر الوسطية والتسامح والاعتدال فى العالم، من خلال التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات العلمية والثقافية لحماية الناس من أية مغالطات فكرية من شأنها أن تسيئ للدين أو تتخذه ذريعة لارتكاب أعمال عنف وتخريب.

واستعرض اللقاء أهمية التعاون المشترك فى القضايا المهمة التى تشغل بال الجميع على مختلف المستويات ومنها على سبيل المثال: التغير المناخى، وشئون الأسرة، والمفاهيم المنحرفة، بالإضافة إلى إمكانية تدريب الأئمة السويديين وإمدادهم بالفكر الأزهرى المستنير، نظرا لمكانة الأزهر الشريف الذى يعد قبلة المسلمين العلمية والفكرية حول العالم.