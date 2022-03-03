تعاون «عُمانى - مصرى» فى مجال تبادل المنتجات الزراعية الطازجة

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع المهندس وليد بن خلفان بن عبدالله المعمرى مدير الحجر الزراعى بسلطنة عُمان، زيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال المنتجات الزراعية الطازجة.





تناول الاجتماع أيضًا مناقشة المنظومة التصديرية الجديدة التى تنفذها مصر من خلال تكويد جميع المزارع التصديرية وتتبع الشحنات المصدرة. وأشاد الجانب العُمانى بدقة تطبيق قواعد إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية بعد الزيارات الميدانية التى قام بها الوفد العُمانى للمزارع والمحطات التصديرية المصرية. واتفق الطرفان على التوقف عن سحب عينات من كل شحنة يتم تصديرها لسلطنة عُمان اعتبارًا من شهر أبريل المقبل فى ظل قيام الحجر الزراعى المصرى بالرقابة الصارمة على جميع مراحل التصدير بدءًا من المزرعة وحتى وصول الشحنة إلى ميناء الدولة المستوردة. كما اتفق الطرفان على قيام الحجر الزراعى المصرى بتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لنظيره العُمانى فى مجال تتبع الشحنات الزراعية وتكويد المزارع بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

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