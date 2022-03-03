جدة - نرمين السيد - وقال إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب بعض محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
وأشار رأفت إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمدينة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة أى طارئ والتأكد من جاهزيتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة طوارئ قصوى.. عاصفة ترابية تضرب الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.