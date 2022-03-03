وزيرة الدولة الأوغندية لشئون مجلس الوزراء تستقبل السفير المصري في كمبالا

استقبلت وزيرة الدولة الأوغندية لشئون مجلس الوزراء "جوستين لومومبا" السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية للبلديّن، لاسيّما موضوعات البيئة والمناخ.

هذا، وأشادت وزيرة الدولة بالعلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، موضحة أن مصر وأوغندا مثلهما في ذلك مثل العديد من دول القارة الأفريقية، يواجهان نفس التحديات فيما يخص التدهور البيئي وتغير المناخ؛ الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود لتجاوز العقبات التي تعترض جهود التنمية.

ومن جانبه، أبرز السفير المصري التوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي أوغندا على وجه الخصوص، مستعرضاً المشروعات المصرية التي تم تنفيذها مؤخراً في أوغندا والتي يعزز الكثير منها قدرات الجانب الأوغندي في مواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، مشيرًا في هذا الصدد إلى استعدادات مصر لترؤس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما تطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات المصرية في أوغندا ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات في منطقة بوسيا والمقاطعات المحيطة بشرق أوغندا، إلى جانب المشروعات التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار ومشروعات لدرء مخاطر الفيضانات.