/682956/أحمد-فتحي-يشارك-في-منتدى-البرلمانيين-العرب-للسكان-والتنمية-ويؤكد-القضية-السكانية-من-أهم-التحديات-التي-تواجه-الدولة-المصرية

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب.

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وقال فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أن المنتدى يهدف إلي تعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية والحكومة للمساهمة فى وضع أليات لمعالجات القضايا والتحديات السكانية، مؤكدا أن القضية السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كونها تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن الزيادة السكانية، وما تمثله من خطورة على الفرد قبل المجتمع، فهي تؤثر بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومى، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد كما أنها تساعد علي زيادة نسب البطالة والفقر، لافتا إلي أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها، ولكنها قضية عامة تتطلب تضافر الجهود لمختلف الهيئات و القطاعات والوزارات للتغلب عليها.

أحمد فتحي يشارك في منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.. ويؤكد: القضية السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ومواجهة الزيادة السكانية.

وأنطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.