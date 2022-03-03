الورش أغلقت ابوابها .. حرفة "الأويما" بدمياط في خطر | فيديو

"الأويما" إحدى أبرز الحرف التي اشتهرت بها محافظة دمياط، وطالما عمل بها الآلاف من أهالي الإقليم، الا أنه تواجه في السنوات الأخيرة الكثير من العقبات، ما أدى إلى عزوف العاملين بها عن الاستمرار في أعمالهم، والانتقال إلى حرف أخرى توفر لهم حياة كريمة، بسبب ضيق ذات اليد وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث.

دوت الخليج

ويقول أحمد السقا، صاحب ورشة للأويما، في بث مباشر قدمه "دوت الخليج" إن ماكينات السي إن سي التي جرى الاعتماد عليها بديلا عن الحرفيين أصحاب المهارة والجودة، أدت إلى غلق مئات الورش، وأضاف السقا، أن هذه الحرفة توارثها الأبناء عن الأجداد، وكان لها قيمة كبيرة في إنتاج الأثاث الذي يجري تصديره إلى خارج مصر وكذلك تسويقه في المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الماكينات بدأ الاعتماد عليها لأنها أكثر سرعة ووفرة ماديا عن الأويمجي، رغم فارق الجودة والتشطيب واللمسة التي يتميز بها الحرفيون.

وبين أن الكثير من أصحاب ورش النجارة، وعقب الارتفاع في أسعار الخامات اعتمدوا على الماكينات، وتابع "قفلت الورش، وناس كتير غيروا لحرف تانية، اسطوات أصبحوا بيبيعوا خضار أو شغالين ديلفري".

مالكي الورش بمدينة الأثاث

وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا مع عدد من مالكي الورش بمدينة الأثاث، بديوان عام المحافظة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بفرش وحدات "أهالينا" بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة وفقاً للاتفاق المبرم لإتاحة فرص تسويقية جديدة.

تضمن الاجتماع استعراض الآليات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية وتوفير الخامات المطلوبة للتصنيع وذلك لتسليم المنتجات طبقاً للميعاد المحدد.

بيّنت المحافظ أنه يجري فتح المعرض المؤقت بالمدينة مع إلزام العارضين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المُتفق عليها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بالتباعد والمسافات الكافية والتدابير والمهمات الوقائية، بهدف تنشيط الحركة التجارية بالمدينة.

وأوضحت أنه من المقرر إنشاء بوابة لمدينة دمياط للأثاث وذلك من خلال المسابقة التي يجري الإعلان عنها بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة بدءً من اليوم لمكاتب الاستشارات الهندسية.

اتفاق مع رئيس جامعة دمياط

وأكدت على عزمها عقد اتفاق مع رئيس جامعة دمياط بتخصيص يومين فى الأسبوع لتواجد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية وفقاً للاتفاق المبرم مسبقاً لتقديم أفكار جديدة فى مجالات تصميم الأثاث على أسس علمية مدروسة لدعم تلك الصناعة.

أضافت منال عوض، أنه سيجري وضع آلية وخطة لتنشيط الحركة الإعلانية والتسويقية لمنتجات المدينة سواء من خلال الإعلانات المتعارف عليها خارج وداخل المدينة أو عبر البوابة الإلكترونية، وفتح باب العضوية لأعضاء جدد من الصناع بجمعية صناع الأثاث بالمدينة وعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة الجمعية.