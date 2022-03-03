/682965/مصرع-شخص-على-يد-شقيقين-فى-مشاجرة-بالغربية

لقي شخص في العقد الرابع من عمره، ومقيم بمنطقة قحافة، بدائرة ثان طنطا، مصرعه بعدة طعنات متفرقة علي يد إثنين أشقاء، بعد مشاجرة نشبت بينهم، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، وذالك بسبب خلافات بينهم.

دوت الخليج

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض، مما نتج عنها، مقتل شخص أمام منزله علي يد إثنين إشقاء، بسبب خلافات سابقه بينهم.

قوة أمنية من المباحث الجنائية

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة وتبين مصرع شخص يدعي أسامة صابر، في العقد الرابع من العمر، أمام منزله علي يد شخص يدعي "محمد.ع" وشقيقة "ابراهيم.ع" بعد مشاجرة نشبت بينهم بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهم.

تم نقل المجني عليه الي مستشفى طنطا الجامعي، في محاولة لإنقاذة، إلا أنه لفظ انفاسة الاخيرة، فور وصوله، متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة، وتم التحفظ عليه داخل المشرحة، وحرر المحضر اللازم.

وتمكنت المباحث الجنائية، من القبض علي المتهمين، واقتيادهم الي قسم شرطة ثان طنطا، تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة، وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية، بعمل التحريات اللازمة، للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة.