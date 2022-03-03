يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام الوداد المغربي، حيث من المقرر أن تقام يوم 11 مارس الجاري، ولكن لم يتم تحديد .

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة الزمالك والوداد:

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والوداد

تنقل مباراة الزمالك ضد الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 .

وستقام المواجهة على ملعب القاهرة الدولي، ضمن إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري ابطال إفريقيا

١- بيترو اتليتكو 6 نقاط

٢- الوداد المغربي 6 نقاط

٣- الزمالك نقطتين

4 - ساجرادا الانجولي نقطه وحيدة .

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2، على ستاد القاهرة،ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

الزمالك ضد فيوتشر

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الزمالك أن يعود ويتعادل، واجرى عدة تغييرات بدخول إمام عاشورر وحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي و شيكابالا.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبد الشافي ف على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العرب بدي مدافع فيوتشر.

وحاول بعدها الزمالك أن يسجل الهدف الثالث وأجرى أسامة نبيه تعديلات أخرى بدخول رزاق سيسيه وعمر السعيد وأحمد فتوح، على أمل تسجيل هدف الفوز.