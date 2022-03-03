مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

/682974/مسحة-طبية-للأهلي-استعدادا-لمباراة-المريخ-السوداني

خضع لاعبي النادي الأهلي لمسحة طبية منذ قليل، وذلك استعداداً لمواجهة المريخ السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعقد غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وقائد الفريق.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال إفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة.

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو

سجل النادي الأهلي ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من عمر المبارة، عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، في شباك فاركو ليعطي الأفضلية لفاركو.

وجاء هدف محمد شريف من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمن محمد صبحي.

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

أفشة يتألق ويسجل ثنائية

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.