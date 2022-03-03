/682977/الرئيس-الاوكرانى-نجحنا-فى-إفساد-خطة-موسكو-الأولية

ألقى الرئيس الاوكرانى فولودمير زيلينسكي كلمته اليوم الخميس، قائلا ان الحلفاء الدوليين يقوموا بأرسال اسلحة دفاعية يوميا الى كييف لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

دوت الخليج

كلمة الرئيس الأوكرانى اليوم

وقال الرئيس الاوكرانى، خلال كلمته اليوم الخميس، انه يوجد 16 الف متطوع اوكرانى سيقاتلون للدفاع عن ارضهم ضد الهجوم الروسى مضيفا أن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي .

وتعهد الرئيس الاوكرانى باعادة اعمار بلاده وان روسيا ستدفع التكلفة، مشيرا الى ان القصف الروسي لم يتوقف منذ منتصف الليل.

وذكر زيلينسكي أن التكتيكات المتغيرة لروسيا وقصف المدنيين في المدن أثبتا نجاح أوكرانيا في إفساد خطة موسكو الأولية بإعلان انتصار سريع من خلال هجوم بري، مؤكداً أن روسيا ستدفع التكلفة.

وزير الخارجية الروسى

جدير بالذكر ان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف كان قد القى كلمته اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى، قائلا ان الهدف الرئيسى من العملية العسكرية الروسية بكييف هى نزع السلاح الذى يهدد أمن روسيا، مؤكدا ان العملية سوف وتسير كما هو مخطط لها، قائلا حتى ولو قمنا بتوقيع معاهدة سلام فيجب ان تتضمن المعاهدة هذا البند.

واضاف ان روسيا على استعداد لاجراء مباحثات ومفاوضات مع الجانب الاوكرانى وفقا لقواعد الاحترام المتبادل و احترام المصالح الحيوية للجميع، مؤكدا ان روسيا لا تقبل اى تهديدات من الجانب الغربى او من اوكرانيا. كما أكد على ان الدول الغربية تستخدم اوكرانيا كأداة للضغط على روسيا و لتدمير كل ما يتعلق ببلاده