/682981/العثور-على-جثة-شاب-غارقة-في-نهر-النيل-بمركز-الصف-في-الجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشاب فى قرية الأخصاص بمركز الصف، محافظة الجيزة غارقًأ فى مياه النيل.

دوت الخليج

العثور على جثة شاب غارقة في نهر النيل بمركز الصف في الجيزة

جاء ذلك بعد تغيب الشاب عدد من الايام حتى تم العثور عليه غارقا بجوار نهر النيل.

هذا وأصيب ممرض من مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفرالشيخ بعد تعدي مرافق مريض عليه أحدث إصابته بجرح قطعي بالوجه وإشتباه ما بعد الارتجاج تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

وأمرت نيابة قسم كفرالشيخ برئاسة المستشار عمرو أنور حبس المدعو على. ذ مقيم قرية أريمون وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.

بدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة بمحافظة كفرالشيخ بلاغاََ تليفونياََ من أحد العاملين بمستشفى العبور بكفرالشيخ يفيد بتعدي شاب على ممرض يدعي مدحت. م. ب 22 عام وإحداث إصابته.

قوة قسم أول

على الفور إنتقلت قوة قسم أول بقيادة العميد أسامه عبدالفتاح مأمور قسم أول والعقيد فتحي أبو ريا نائب مأمور القسم وبرئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم لمكان المستشفى وتبين إصابة الممرض بجرح بالوجه تم حجزه داخل المستشفى لحين الاطمئنان عليه. تم إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت نيابة قسم كفرالشيخ بسرعة تكليف قسم أول لعمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ثانيا يستمر حجز المتهم لحين عرض التحريات.