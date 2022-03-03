افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بدائرى البساتين وكوبرى الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبد وجناكليس وميدان الوزارة، ومحور فيكتور عمانويل، وأيضا محور قناة السويس، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى طريق طلخا المتجه لحى الجامعة، وأيضا شارع المشاية، لذا يفضل سلوك شارع أحمد ماهر أو شارع الجمهورية.

ونوه إلى وجود بعض الأحجام بمحور طلبة عويضة، وشارع المحافظة فى مدينة الزقازيق.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام بشارع المديرية، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها كوبى تحيا مصر عن طريق محور بنها الحر.

ونوه إلى أن قطاعات الطرق الدائرية، فتشهد بعد الأحجام خاصة أعلى مناطق البساتين والمنيب.

وطالب الخارج من التجمعات والمتجه إلى محور "26 يوليو" سلوك الطرق البديلة وهى :"الدائرى الأوسطى، وكوبرى تحيا مصر، والفريق العصار، ومحور روض الفرج".

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مناطق الكيت كات والمهندسين ومتجه للجيزة والهرم وفيصل، فيفضل سلوك كوبرى الدقى وسلوك شارع الجامعة ثم شارع السودان ثم إلى ميدان الجيزة.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محور صلاح سالم، لذا يفضل سلوك طريق النصر.

وأوضح صابر أن هناك كثافات ظهرت أعلى كوبر الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد، كما طالب الابتعاد عن شارع صلاح سالم واستخدام محور النصر للمتجه إلى المطار ومصر الجديدة.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 402، والعتبة 379، وجراج التحرير 751، والأوبرا 379 مكان خالى.