العدل تنظم مؤتمرا إقليميا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية

جدة - نرمين السيد - يعقد المركز القومى للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، بدول مجلس التعاون الخليجى مؤتمرًا إقليميًا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية.





يأتى ذلك فى إطار رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشرى فى المنظومة القضائية، وتعزيز قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى شأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وإنعاكسها على التشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولى فى هذا المجال. ويشارك فى المؤتمر قضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية مصر العربية والدول العربية، ومملكة إسبانيا بغرض تبادل الخبرات بين المشاركين، والتعرف على تجارب الدول المشاركة فى استخدام الدليل الرقمى فى الإثبات الجنائى. ويحاضر فى المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين فى الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ويأتى هذا المؤتمر ضمن مشروع التعاون بين وزارة العدل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.

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