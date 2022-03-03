الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس وتحذر من تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

وأكدت غانم ، خلال مداخلة على فضائية دى أم سى، مساء اليوم الخميس، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا فى درجات الحرارة تصل لـ 8 درجات عن أمس الأربعاء.

وقالت إن غدًا الجمعة سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ولذلك نكرر التحذير للمواطنين.

وتابع: سنعود مرة أخرى إلى الأجواء الشتوية خلال فترة النهار، وخلال فترات الليل الطقس يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

ولفتت إلى أن هذه التقلبات تؤثر على حركة الملاحة بالبحر المتوسط، و الأمواج ترتفع بين 3 لـ 5 أمتار، وهذا الأمر يعنى أن عملية الصيد غير مؤهلة.

وكشفت أن هناك بعض الرمال، ستكون موجودة، وهناك أمطار خفيفة على المحافظات المطلة على البحر، وحذرت من عدم تخفيف الملابس والانخداع بالطقس الحار نهاراً.

وأردفت أن أمس كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، والتى سجلت على القاهرة 28 و اليوم درجات الحرارة، من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة اليوم 20 درجة مئوية.

وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح اليوم ما بين الـ 40 والـ 50 كيلو متر بالساعة، وهو ما يساعد على إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة.