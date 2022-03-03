وزيرة البيئة: إجراءات شرم الشيخ تتم على قدم وساق للخروج بمؤتمر ناجح

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا تنسيقيا مع المجموعة العربية بمشاركة وزراء البيئة المعنيين والمشاركين بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى، وذلك لكون مصر رئيس مجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة فى دورته الحالية بحضور وزراء البيئة بكل من السعودية، العراق، قطر، ليبيا، اليمن، تونس، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، الصومال، الاردن، موريتانيا والجزائر.
واكدت فؤاد، بحسب بيان الوزارة، اليوم، أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة سبل توحيد الرؤى والجهود من أجل تكوين موقف عربى موحد تجاه القضايا البيئية الملحة.
واكدت أنه من التوصيات التى تم طرحها اثناء الاجتماع ، هى أهمية عدم اغفال نقل التكنولوجيا فى القرارات التى تنجم عن كافة الأحداث الدولية فى مجال البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول أزمة السفينة صافر وناقش ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن والتى من ضمنها اعداد الخطط الوطنية لكافة الدول بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لهذه الخطط، وكذلك مناقشة تقديم المملكة العربية السعودية لمقترح الكيان الإقليمى لمعالجة المشاكل النفطية بشكل عام ، كما تناول الاجتماع تشكيل المجموعة العربية لمجموعة خبراء من الفنيين تجتمع بالقاهرة لدراسة وتفعيل توصيات نيروبى الناتجة عن الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها والذى يمكن ان يحدث تناقض بين ما يحدث عالمياً ويتم إقراره والتنفيذ على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذه لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ، حيث تم الأنتهاء من استراتيجية تمويل المناخ على المستوى العربى وسوف يتم عرضها خلال المؤتمر القادم ، وأوضحت الوزيرة أن إجراءات شرم الشيخ تتم على قدم وساق وأننا على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المجموعات للخروج بمؤتمر ناجح.
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